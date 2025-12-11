Запорізька АЕС окупована росіянами, які хочуть залишити станцію під своїм контролем, проте зрозуміло, що українська сторона проти цього.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 11 грудня.

Зеленський про пропозиції щодо Запорізької АЕС

– І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати. Тобто у нас ключових дві непогоджені позиції – це території Донеччини та те, що з цим повʼязано, а також Запорізька АЕС. Ось дві теми, які ми продовжуємо обговорювати, – сказав він.

За словами Зеленського, американці хочуть спільний формат для управління Запорізькою АЕС, тому тут позиція України є дуже простою.

Якщо американці можуть забрати ЗАЕС та демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України, пояснив президент.

А потім вже треба буде шукати можливість, як усім цим керувати, припустив глава держави.

– Станом на зараз, поки що складно сказати, що це за консорціум може бути щодо станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити. Все це в обговореннях, – наголосив він.

Зеленський про російські активи

Третє складне питання у переговорах зараз стосується грошей і російських активів, звернув увагу президент.

– І тут чому європейців не було, і чому вони зараз є? Ми європейців долучили в цю конструкцію широких перемовин. І правильно зробили, тому що ці гроші, заморожені російські активи, перебувають фактично всі в Європі, – сказав він.

Крім цього, є питання щодо майбутнього членства України в Євросоюзі – це залежить від європейців більшою мірою та американців.

– Якщо ми погодимо угоду, в якій зазначено, коли Україна стає членом Євросоюзу, то американці будуть як сторона цього погодження робити все, щоб і наша європейськість не була заблокована іншими в Європі, на кого вони мають вплив. Тому європейці в розмовах дійсно потрібні. І добре, що вони беруть участь, – переконаний Зеленський.

