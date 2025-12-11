Генеральний штаб ЗСУ запроваджує електронні рекомендаційні листи та прискорює переведення військових між частинами. Проте це не змінює умови повернення до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Як відбуватиметься переведення військових між частинами

У Генштабі ЗСУ зазначили, що здійснюються системні кроки для спрощення механізмів переміщення українських захисників між військовими частинами та відходу від “паперової” армії.

Зокрема, нещодавно вдалося запровадити спрощений механізм надсилання засобами електронного документообігу рекомендаційного листа на воїна від військової частини, в яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу.

Запроваджений механізм гарантує, наголошують у Генштабі ЗСУ, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін.

Це нововведення усуває для військового необхідність отримувати рекомендаційний лист від командирів низових ланок (відділення, взводу, роти чи батальйону). Так зменшується кількість погоджень керівниками різних структурних підрозділів, а також мінімізуються суб’єктивні фактори у процесі прийняття рішень.

Крім цього, спрощено механізм призначення на посади українських воїнів, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ). Тепер вони можуть бути призначені до нових військових частин за значно простішою процедурою.

Згідно зі змінами, з процесу опрацювання документів на призначення військовослужбовців виключені проміжні ланки, такі як армійський корпус, оперативне командування чи вид військ. Тепер документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗСУ.

Чи вплинуть зміни на повернення військових після СЗЧ

Раніше ЗМІ повідомили, що українські військові отримують попередження про значне ускладнення механізму переведення через самовільне залишення частини (СЗЧ).

Згідно з повідомленнями, Генеральний штаб змінив правила, тому тепер військовослужбовці, які повернулися після СЗЧ, можуть бути призначені лише до Десантно-штурмових військ або штурмових полків.

У відповідь у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, що ці структурні та процедурні зміни щодо переведення військових між частинами роблять недоцільним скоєння самовільного залишення частини.

Там стверджують, що рекомендаційні листи, які відтепер будуть виключно електронними, не повинні слугувати механізмом для переведення захисників. Вони не можуть бути використані для переходу з бойової бригади, що діє на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби.

Як наголосили у Генштабі ЗСУ, для переведення між військовими частинами існують інші врегульовані інструменти, а не самовільне залишення частини.

За інформацією Генштабу, українські військові, які повертаються до батальйонів резерву після СЗЧ, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення, включно з ДШВ і штурмовими частинами.

