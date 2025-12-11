Україна вже використовує оперативно-тактичний ракетний комплекс Сапсан із балістичними ракетами.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 9 грудня під час розмови з журналістами.

Глава держави зазначив, що українські сили застосовують ракети Довгий Нептун, Паляниця, Фламінго, а також розпочали використання комплексу Сапсан. Водночас він утримався від конкретики, наголосивши, що не бажає розкривати деталі, які можуть допомогти противнику.

Зеленський додав, що Нептуни ефективно себе показують, а ворог часто приписує їхнє застосування навіть там, де це не підтверджено, і нехай це так і залишається.

Ракета Сапсан: що відомо про технічні характеристики

Українська балістична ракета Сапсан може нести 480 кг вибухівки, що більш ніж удвічі перевищує корисне навантаження відомих американських ракет ATACMS.

Окрім потужного бойового заряду, ракета Сапсан швидкість має надзвукову – вона може летіти у понад п’ять разів швидше за звук.

Хоча Україна вже має дрони, здатні долітати навіть до Кремля, їх легше перехопити. Натомість нова ракета Сапсан значно складніша для знищення в польоті.

Офіційної інформації про дальність польоту ракети Сапсан немає. Однак є припущення, що ця зброя може летіти на відстань близько 500 км.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що є позитивні результати випробування української балістичної ракети Сапсан. 13 червня він повідомив про роботу над запуском серійного виробництва зброї.

