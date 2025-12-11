Президент Володимир Зеленський заявив, що американці після кількох раундів переговорів із росіянами вважають, що повне припинення вогню між Україною та Росією можливо лише після підписання рамкової мирної угоди.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у Києві 11 грудня.

Зеленський про припинення вогню

– США після неодноразових перемовин з російською стороною вважають, що повний ceasefire (припинення вогню. – Ред.) може наступити тільки при підписанні рамкової угоди. На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на ceasefire, якщо немає ніякої угоди. Наша позиція не змінилася – ми вважаємо, що ceasefire потрібен. Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант ceasefire – це підписання рамкової угоди, – сказав голова держави.

Зеленський додав, що США прагнуть якнайшвидше завершити війну в Україні, хоча конкретних термінів не озвучували. Імовірно, Дональд Трамп хотів би отримати “повне розуміння” щодо фінальної угоди до Різдва.

При цьому президент наголосив, що для України першочерговим є результат, а не швидкість процесу.

– Якихось конкретних ультимативних рамок, дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше – це факт. США хочуть швидше закінчити – ми це чуємо від них. Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою. Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат, – зазначив Зеленський.

