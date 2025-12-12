Фото в Резерв+ з’являються не у всіх: яка причина та як підтягнути зображення
- Для підтягування фото в електронний документ у Резерв+ треба оновити застосунок.
- Фото може з'явитися лише за наявності біометричного закордонного паспорта.
На сьогодні фотографії у застосунку Резерв+ підтягнулись не у всіх користувачів.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив керівника Директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков.
Фото в Резерв+
За словами Артема Романюкова, на сьогодні у Резерв+ близько 6 мільйонів користувачів. Фотографії будуть підтягуватися поступово, щоб не навантажувати систему.
Тим, хто ще не має фотографії в Резерв+, Артем Романюков рекомендує зробити наступні дії:
- оновити застосунок до останньої версії;
- безпосередньо у Резерв+ оновити свій військово-обліковий документ.
– Найбільш ймовірно у більшості користувачів уже фотографії підтягнуться, – зауважив Артем Романюков.
У кого фото не підтягнеться
За словами керівника Директорату цифрової трансформації Міноборони, у декого з українців фото в Резерв+ може не з’явитись зовсім.
– Тут нюанс у тому, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт. Саме ці фотографії підтягуються у застосунок Резерв+, – наголосив Артем Романюков.
Якщо немає біометричного паспорта
За словами спеціаліста, якщо у людини немає біометричного паспорта і відповідно фотографія не підтягується, то це не є проблемою, адже військово-обліковий документ залишається чинним навіть без фотографії.
– Єдине, що для додаткової ідентифікації під час перевірки вас можуть попросити ще документи, які посвідчують особу, з фотографією, – підсумував Артем Романюков.