На сьогодні фотографії у застосунку Резерв+ підтягнулись не у всіх користувачів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив керівника Директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков.

Фото в Резерв+

За словами Артема Романюкова, на сьогодні у Резерв+ близько 6 мільйонів користувачів. Фотографії будуть підтягуватися поступово, щоб не навантажувати систему.

Зараз дивляться

Тим, хто ще не має фотографії в Резерв+, Артем Романюков рекомендує зробити наступні дії:

оновити застосунок до останньої версії;

безпосередньо у Резерв+ оновити свій військово-обліковий документ.

– Найбільш ймовірно у більшості користувачів уже фотографії підтягнуться, – зауважив Артем Романюков.

У кого фото не підтягнеться

За словами керівника Директорату цифрової трансформації Міноборони, у декого з українців фото в Резерв+ може не з’явитись зовсім.

– Тут нюанс у тому, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт. Саме ці фотографії підтягуються у застосунок Резерв+, – наголосив Артем Романюков.

Якщо немає біометричного паспорта

За словами спеціаліста, якщо у людини немає біометричного паспорта і відповідно фотографія не підтягується, то це не є проблемою, адже військово-обліковий документ залишається чинним навіть без фотографії.

– Єдине, що для додаткової ідентифікації під час перевірки вас можуть попросити ще документи, які посвідчують особу, з фотографією, – підсумував Артем Романюков.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.