Графіки відключення світла на 13 грудня: електрики не буде в усіх областях
У п’ятницю, 13 грудня, у всіх регіонах України будуть впроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключень світла в Україні на 13 грудня
Зазначається, що у суботу в усіх регіонах України будуть введені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
В Укренерго не конкретизують, якими будуть строки та масштаби обмежень.
– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, за словами глави уряду Юлії Свириденко, у суботу та неділю очікується зменшення тривалості відключень світла в Україні.
– Наша мета – у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними, – наголосила вона.