У п’ятницю, 13 грудня, у всіх регіонах України будуть впроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключень світла в Україні на 13 грудня

Зазначається, що у суботу в усіх регіонах України будуть введені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго не конкретизують, якими будуть строки та масштаби обмежень.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за словами глави уряду Юлії Свириденко, у суботу та неділю очікується зменшення тривалості відключень світла в Україні.

– Наша мета – у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними, – наголосила вона.

