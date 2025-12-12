Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Про це станом на 22:00 11 грудня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти завдали одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2778 ударів дронами-камікадзе та 3510 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 12 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

