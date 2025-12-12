Удар росіян по дитячій спортивній школі Барса у Шостці є свідомим терористичним ударом по об’єкту, де перебували діти.

Це відбулося на тлі того, що “окремі міжнародні спортивні організації допускають російських юніорів до змагань”.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний назвав атаку російських окупантів по спортивному залу комплексної дитяче-юнацької.

Атака на спортивну школу у Шостці – свідомий терористичний удар

За словами міністра, сьогодні росіяни атакували цивільну інфраструктуру у місті Шостка.

Під ударом опинився спортивний зал дитячої спортивної школи Барса, у якому на той момент проходило тренування дітей зі стрибків на акробатичній доріжці.

– Це був свідомий терористичний удар по об’єкту, де перебували діти. На щастя, дітей та тренерів оперативно евакуювали, – повідомив Бідний у п’ятницю, 12 грудня.

Міністр уточнив, що за попередньою інформацією поранених немає.

Бідний наголосив, що ця атака відбулася у той час, коли “окремі міжнародні спортивні організації допускають російських юніорів до змагань”.

– Впевнений, що прикривати російські вбивства вигаданою “нейтральністю” – це потурати російським злочинам, – зауважив він.

За інформацією міністра, з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили або знищили понад 800 об’єктів спортивної інфраструктури.

Під ворожі удари потрапили понад 20 баз олімпійської підготовки, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Удар по спортивній школі у Шостці

Сьогодні окупанти завдали удару по спортивній школі Барса у Шостці за допомогою ударних безпілотників, у той час як там відбувалося дитяче тренування.

За словами очільника Сумської ОВА Олега Григорова, росіян здійснили прицільний удар по місцю, де на той момент перебували діти.

Дітей та тренерів евакуювали у безпечне місце. Ніхто не постраждав.

Григоров уточнив, що ворог використав для удару два безпілотники.

Раніше стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань на юнацькому рівні.

