Партія Слуга народу планує провести черговий з’їзд, під час якого очікується обрання нового голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в політичній силі.

Партія Слуга народу обере нового керівника: що відомо

За даними джерела, рішення про проведення з’їзду пов’язане із завершенням повноважень чинної очільниці партії Олени Шуляк 14 грудня.

Саме ж засідання партії заплановане на середу 17 грудня.

Нагадаємо, що Олену Шуляк було обрано головою Слуги народ у 15 листопада 2021 року під час попереднього з’їзду.

Вона змінила на посаді Олександра Корнієнка, який став першим заступником голови Верховної Ради.

Шуляк обіймала посаду два терміни, і завершення її повноважень стало приводом для проведення нового з’їзду з метою обрання наступного керівника партії.

Раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією парламентської більшості обговорив роботу Верховної Ради в умовах війни та окреслив пріоритети держави в дипломатичній і оборонній сферах.

— Були різні питання, у тому числі чутливі. Але домовленість очевидна: кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен залишатися дієздатним, і я дякую всім, хто забезпечує цю дієздатність. Будуть ухвалені рішення, які цьому сприятимуть, — наголосив президент.

Він додав, що нині ключовим завданням є забезпечення стабільного дипломатичного процесу зі США та іншими міжнародними партнерами.

