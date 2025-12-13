Російські війська продовжують спроби просування в районі Сіверська Донецької області, використовуючи несприятливі погодні умови, проте заяви РФ про повний контроль над містом не відповідають дійсності.

Розвідка Британії про бої під Донецьком

За даними британської розвідки, опублікованими 13 грудня, російські сухопутні війська намагаються проникнути до Сіверська, застосовуючи туман, і, ймовірно, змогли зайняти окремі позиції у центральній частині міста.

Водночас українські Сили оборони утримують західні райони, що свідчить про триваючі бої.

Зараз дивляться

– Сіверськ давно є ціллю для російських сил, які кілька разів безуспішно намагалися штурмувати місто. Він захищав більші міста Донецької області, що залишаються під контролем України, Слов’янськ і Краматорськ, – зазначили у британській розвідці.

Крім того, українські військові зберігають обмежену здатність проводити локальні рейдові дії в північній частині Покровська.

Британські аналітики також наголошують, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат уздовж усієї лінії фронту. За оцінками Лондона, у 2025 році втрати РФ убитими та пораненими можуть сягати близько 395 тисяч осіб.

Бої в Покровську

8 грудня 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про запланований відхід українських підрозділів у районах Лісівки та Сухого Яру на південь від Мирнограда для переходу на більш вигідні оборонні позиції та збереження життя особового складу.

Головнокомандувач Олександр Сирський пояснив, що українські сили відійшли з позицій за 5–7 км від Покровська через відсутність можливості ротації та постійні спроби противника обійти укріплення. Подальше утримання цих рубежів втратило військовий сенс.

Попри тимчасові відходи та посилення тиску російських військ, Сили оборони продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.