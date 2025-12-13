У неділю, 14 грудня, заходи з обмеження споживання електроенергії будуть застосовані у більшості регіонів України.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключень світла в Україні на 14 грудня

– Завтра, 14 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго не повідомляють, якими будуть строки та об’єми відключень.

Введення графіків відключення електроенергії застосоване через значні руйнування критичної інфраструктури, що є наслідком російських ракетно-дронових атак.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначено у дописі.

Нагадаємо, цієї ночі енергетичні об’єкти України зазнали масованих ракетно-дронових ударів.

Як повідомляє Міністерство енергетики, внаслідок атак постраждали генераційні, розподільні та трансмісійні потужності у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Уранці суботи, 13 грудня, відключення світла було зафіксовано у Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

