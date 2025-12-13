Росія має намір наростити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності Орєшнік та паралельно працює над її модернізацією з метою посилення уражальної спроможності, зокрема у ядерному оснащенні.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олег Іващенко у коментарі Укрінформу.

РФ модернізує Орєшник та нарощує серійне виробництво

За його словами, проєкт Орєшнік перебуває у фокусі підвищеної уваги російського керівництва та фінансується коштом пріоритетних коштів Фонду національного добробуту РФ.

До серійного виробництва ракети залучено понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу.

Серед ключових виконавців — науково-дослідні інститути та заводи, що спеціалізуються на приладобудуванні, електромеханіці й ракетних системах, зокрема НДІ командних приладів, Калугаприлад, Прибій, НДІ Солітон та низка інших підприємств.

Іващенко зазначив, що Орєшнік є модифікованою версією ракети РС-24 Ярс, розробка якої стартувала ще на початку 2000-х років.

Головна відмінність — двоступенева конструкція замість триступеневої, що дозволяє адаптувати ракету до нових завдань.

Росія готує розгортання Орєшніка у Білорусі з прицілом на Європу

Окремо голова СЗР повідомив про підготовчі заходи щодо можливого розміщення Орєшніка на території Білорусі.

За даними розвідки, Росія разом із білоруською стороною розбудовує військову інфраструктуру — позиції для пускових установок, а також системи зв’язку й спостереження, необхідні для функціонування цього ракетного комплексу.

Втім, наразі ці роботи не завершені.

Без повноцінної інфраструктури пускова установка, навіть у разі її фізичного розміщення, матиме лише демонстративний характер.

При цьому, наголосив Іващенко, жодного контролю над застосуванням ракети Білорусь не отримає.

Орєшнік залишатиметься в єдиній системі управління Ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За оцінкою СЗР, розгортання цієї ракети в Білорусі спрямоване не проти України, а передусім на посилення тиску на країни Європейського Союзу та НАТО.

— Це елемент стратегічного шантажу Європи й спроба розширити можливості для раптового удару, — підсумував очільник Служби зовнішньої розвідки України.

