РФ хоче збільшити серійне виробництво Орєшніка: у розвідці розповіли деталі
- Росія планує збільшити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності Орєшнік і розглядає варіанти її модернізації для посилення бойового потенціалу ядерного заряду.
- Орєшнік готується до розміщення на території Білорусі з прицілом на Європу; будуються пускові установки та інфраструктура для контролю та спостереження.
- Попри розгортання в Білорусі, ракета залишатиметься під управлінням Росії, а основною метою є тиск на ЄС і НАТО, а не безпосередньо на Україну.
Росія має намір наростити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності Орєшнік та паралельно працює над її модернізацією з метою посилення уражальної спроможності, зокрема у ядерному оснащенні.
Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олег Іващенко у коментарі Укрінформу.
РФ модернізує Орєшник та нарощує серійне виробництво
За його словами, проєкт Орєшнік перебуває у фокусі підвищеної уваги російського керівництва та фінансується коштом пріоритетних коштів Фонду національного добробуту РФ.
До серійного виробництва ракети залучено понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу.
Серед ключових виконавців — науково-дослідні інститути та заводи, що спеціалізуються на приладобудуванні, електромеханіці й ракетних системах, зокрема НДІ командних приладів, Калугаприлад, Прибій, НДІ Солітон та низка інших підприємств.
Іващенко зазначив, що Орєшнік є модифікованою версією ракети РС-24 Ярс, розробка якої стартувала ще на початку 2000-х років.
Головна відмінність — двоступенева конструкція замість триступеневої, що дозволяє адаптувати ракету до нових завдань.
Росія готує розгортання Орєшніка у Білорусі з прицілом на Європу
Окремо голова СЗР повідомив про підготовчі заходи щодо можливого розміщення Орєшніка на території Білорусі.
За даними розвідки, Росія разом із білоруською стороною розбудовує військову інфраструктуру — позиції для пускових установок, а також системи зв’язку й спостереження, необхідні для функціонування цього ракетного комплексу.
Втім, наразі ці роботи не завершені.
Без повноцінної інфраструктури пускова установка, навіть у разі її фізичного розміщення, матиме лише демонстративний характер.
При цьому, наголосив Іващенко, жодного контролю над застосуванням ракети Білорусь не отримає.
Орєшнік залишатиметься в єдиній системі управління Ракетних військ стратегічного призначення РФ.
За оцінкою СЗР, розгортання цієї ракети в Білорусі спрямоване не проти України, а передусім на посилення тиску на країни Європейського Союзу та НАТО.
— Це елемент стратегічного шантажу Європи й спроба розширити можливості для раптового удару, — підсумував очільник Служби зовнішньої розвідки України.