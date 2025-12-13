Російські війська знову атакували цивільне судно в Чорному морі. Цього разу удару безпілотником зазнало турецьке торговельне судно VIVA.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.

Атака на турецьке судно у Чорному морі: що відомо

За даними ВМС, інцидент стався 13 грудня 2025 року у відкритому морі, в межах виключної морської економічної зони України.

Судно прямувало до Єгипту, перевозячи соняшникову олію, і здійснювало прохід визначеним зерновим коридором.

Як зазначали у відомстві, російський дрон здійснив цілеспрямований удар по цивільному кораблю поза зоною дії української протиповітряної оборони.

На борту перебували 11 громадян Турецької Республіки.

Відомо, що унаслідок атаки на турецьке судно у Чорному морі екіпаж не постраждав.

Наразі VIVA продовжує рух до порту призначення в Єгипті.

У ВМС наголошують: атака є грубим порушенням міжнародного морського права, принципів свободи судноплавства та положень Керівництва Сан-Ремо.

Також у відомстві зауважили, що Росія своїми діями свідомо кидає виклик міжнародному праву та безпеці цивільного судноплавства.

— Російська агресія спрямована проти мирного моря і цивільних. Водночас Україна продовжить відстоювати свободу навігації та право на безпеку в Чорному морі, — наголосили у ВМС.

Фото: ВМС ЗС України

