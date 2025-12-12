Сили оборони звільнили Кіндрашівку, Радьківку, їхні околиці та кілька кварталів на півночі Куп’янська.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України (НГУ).

ЗСУ звільнили два села на півночі Куп’янська

– Командування корпусу НГУ Хартія повідомляє про успішне проведення операції зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку. Звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні понад 200 окупантів, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що після активності противника та загострення ситуації у місті у вересні цього року головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання (ПУУ) Хартія, яке розпочало операцію з ліквідації прориву російських сил.

Планування та керівництво операцією здійснював 2 Корпус НГУ Хартія у тісній взаємодії з тактичною групою Куп’янськ та під безпосереднім контролем Сирського і командувача НГУ Олександра Півненка.

– Участь в операції беруть бригада Хартія, 475 штурмовий полк Код 9.2 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО та 144-ї механізованої бригади. Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога, – сказано в повідомленні.

Раніше OSINT-проєкт DeepState повідомив про блокування та ізоляцію гарнізону противника у Куп’янську від основних сил.

