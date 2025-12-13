Володарка другого місця Софія Нерсесян вийшла на сцену фіналу Дитячого Євробачення-2025 у Грузії з піснею Мотанка. Співачка презентувала номер в українському стилі, наповнений глибоким символічним змістом.

Як виступила Софія Нерсесян на Дитячому Євробаченні

Номер Софії вирізнявся емоційністю та продуманою візуальною цілісністю.

Юна артистка з’явилася на сцені під номером 6 у білому костюмі з червоними торочками та орнаментами у формі серця, які підкреслювали національні мотиви постановки.

Вона завойовувала увагу публіки композицією Мотанка, яка присвячена українському ляльковому оберегу. Він співає голосом дітей, які прагнуть захисту та відчуття безпеки.

Виступ української учасниці супроводжувався гучними оваціями в залі.

Що відомо про фінал Дитячого Євробачення 2025

13 грудня на арені Olympic Palance у Тбілісі (Грузія) відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025. Українка виступила під номером 6.

У фіналі Дитячого Євробачення цього року брали участь 18 країн. Другий етап голосування стартував після завершення останнього виступу під час прямого ефіру.

Глядачі мали близько 15 хвилин для голосування.

Переможця або переможницю Дитячого Євробачення визначали за підсумками голосування глядачів (50 %) та журі 17 країн-учасниць (50 %).

Незадовго до фіналу міжнародного конкурсу стало відомо, що композиція Софії Нерсесян зазнала певних змін – у ній з’явилося більше англомовного тексту.

Що відомо про Софію Нерсесян

Софії Нерсесян 10 років, вона родом із Києва. У вільний час дівчинка активно займається волонтерською діяльністю та бере участь у благодійних концертах, допомагаючи збирати кошти для Збройних сил.

Софія здобула перемогу в національному відборі, підкоривши глядачів звучанням композиції та власною харизмою.

Авторкою музики й тексту пісні стала Світлана Тарабарова, за аранжування відповідав Олександр Сосін.

Софія має велику дружню родину – батьків, сестру та брата.

Фото: Суспільне

