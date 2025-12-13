Під час масованої російської атаки в ніч на 13 грудня Запорізька атомна електростанція на понад годину залишилася без живлення з української енергосистеми через пошкодження ліній електропередач.

ЗАЕС була знеструмлена внаслідок атаки РФ

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко.

– Сьогодні під час нічної атаки Запорізька АЕС понад годину працювала на дизельних генераторах. Тільки після закінчення тривоги ми мали можливість заживити атомну електростанцію від енергосистеми України, – зазначив він.

За словами Зайченка, під час чергового обстрілу знову були пошкоджені лінії електропередач, які забезпечують електроживлення станції. Він підкреслив, що подібні ситуації становлять серйозну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

Очільник Укренерго нагадав, що Запорізька АЕС навіть у разі зупинки виробництва електроенергії потребує стабільного живлення для забезпечення власних потреб, зокрема систем охолодження ядерного палива.

– Паливо, навіть якщо воно не використовується для виробництва електроенергії, має охолоджуватися. Тому що може піти неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до викиду радіації, – пояснив Зайченко.

Ситуація навколо ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

Війська РФ розміщують на її території військову техніку та особовий склад, здійснюють обстріли, що призводять до пошкодження енергетичної інфраструктури, та порушують норми ядерної безпеки.

Крім того, окупанти намагаються інтегрувати станцію в енергосистему Росії, змушують персонал працювати за нав’язаними контрактами та інсценують обстріли.

Через постійну загрозу аварій Енергоатом неодноразово звертався до міжнародної спільноти з вимогою посилити тиск на РФ задля недопущення ядерної катастрофи.

Нагадаємо, 19 листопада українським енергетикам вдалося відновити електроживлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС після тривалого знеструмлення, спричиненого обстрілами та пошкодженням високовольтної лінії.

