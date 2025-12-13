Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська продовжують тримати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, незважаючи на нарощування сил противника.

ЗСУ утримують Покровсько-Мирноградську агломерацію

За його словами, під час робочої поїздки до органів військового управління, які ведуть операцію на цьому напрямку, він заслухав доповіді командирів і уточнив завдання для підрозділів.

– Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви, – зазначив Сирський.

Головнокомандувач уточнив, що визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, підтримання логістичних шляхів, підвищення ефективності вогневого впливу та поліпшення координації між підрозділами.

Зараз дивляться

– Сили оборони залишаються вірними тактиці активної оборони. Йдеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій та створення умов для майбутніх маневрів, – додав він.

Під час візиту Сирський нагородив українських військових державними та відомчими відзнаками, відзначивши їхню відповідальність і професіоналізм.

Нагадаємо, 8 грудня 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про плановий маневр підрозділів у районах Лісівки та Сухого Яру на південь від Мирнограда.

Військові відійшли на більш вигідні оборонні рубежі, щоб зберегти життя особового складу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.