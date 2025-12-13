ЗСУ утримують Покровсько-Мирноградську агломерацію під тиском ворога – Сирський
- Сили оборони утримують ключові позиції Покровсько-Мирноградської агломерації попри посилений тиск противника.
- Головнокомандувач Сирський підтвердив активну оборону та планування локальних операцій на стратегічному напрямку.
- Українські війська зміцнюють логістичні шляхи та координують дії для підвищення ефективності оборони.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська продовжують тримати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, незважаючи на нарощування сил противника.
За його словами, під час робочої поїздки до органів військового управління, які ведуть операцію на цьому напрямку, він заслухав доповіді командирів і уточнив завдання для підрозділів.
– Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви, – зазначив Сирський.
Головнокомандувач уточнив, що визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, підтримання логістичних шляхів, підвищення ефективності вогневого впливу та поліпшення координації між підрозділами.
– Сили оборони залишаються вірними тактиці активної оборони. Йдеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій та створення умов для майбутніх маневрів, – додав він.
Під час візиту Сирський нагородив українських військових державними та відомчими відзнаками, відзначивши їхню відповідальність і професіоналізм.
Нагадаємо, 8 грудня 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про плановий маневр підрозділів у районах Лісівки та Сухого Яру на південь від Мирнограда.
Військові відійшли на більш вигідні оборонні рубежі, щоб зберегти життя особового складу.