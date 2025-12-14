У понеділок, 15 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

