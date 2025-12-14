Головне
- Графіки діятимуть у більшості регіонів України.
- Причина запровадження заходів обмеження – наслідки атак РФ на енергооб’єкти.
У понеділок, 15 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
