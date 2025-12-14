Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 14 грудня 2025 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Російський ворог завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби.
Також росіяни здійснили 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 14 грудня 2025
Втрати ворога на 14 грудня
- особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб,
- танків – 11 410 (+1)
- бойових броньованих машин – 23 721 (+7)
- артилерійських систем – 35 041 (+9)
- РСЗВ – 1 567
- засобів ППО – 1 259 (+1)
- літаків – 432
- гелікоптерів – 347
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440)
- крилатих ракет – 4 073 (+13)
- кораблів / катерів – 28
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 798 (+81)
- спеціальної техніки – 4 026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
