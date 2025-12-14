На кінець минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Російський ворог завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби.

Також росіяни здійснили 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 14 грудня 2025

Втрати ворога на 14 грудня

особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб,

танків – 11 410 (+1)

бойових броньованих машин – 23 721 (+7)

артилерійських систем – 35 041 (+9)

РСЗВ – 1 567

засобів ППО – 1 259 (+1)

літаків – 432

гелікоптерів – 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440)

крилатих ракет – 4 073 (+13)

кораблів / катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 798 (+81)

спеціальної техніки – 4 026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

