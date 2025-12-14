У ніч на 14 грудня (з 19:00 13 грудня) російські військові атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 138 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 14 грудня

Так, росіяни запустили балістичну ракету з території Ростовської області, а дрони з Орла, Курська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, а також Гвардійського, що в окупованому Криму.

Зі 138 дронів близько 85 одиниць – це ударні Шахеди.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих дронів типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.

На жаль, зафіксовано влучання ракети та 10 ударних безпілотників на шести локаціях.

У Повітряних силах попереджають, що атака триває, в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, у Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетної атаки пошкоджений заклад харчування. По Славгородській і Богинівській громадах Синельниківщини противник поцілив БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

