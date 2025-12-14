Президент України Володимир Зеленський провів низку консультацій з усіма кандидатами на посаду керівника Офісу президента.

За його словами, ніхто з потенційних претендентів не відмовився від можливості очолити ОП, усі готові взяти на себе цю відповідальність.

Про це президент України розповів 14 грудня під час спілкування з журналістами.

Зараз дивляться

Чому досі не призначено голову Офісу президента

За словами Зеленського, остаточного рішення щодо призначення керівника Офісу президенту ще немає, оскільки залишаються технічні та організаційні питання.

— Я провів кілька консультацій з усіма кандидатами, яких ви знаєте. Ніхто не відмовлявся, всі готові очолити мій Офіс. Але є багато технічних деталей, тому я ще не визначився, хто саме стане керівником, — зазначив Зеленський.

Глава держави пояснив, що на даний момент його пріоритетом є робота над мирною угодою та співпраця з американською стороною для завершення війни.

— Я розумію, що у частини суспільства виникають питання щодо керівника Офісу. Проте мене здивувало, що саме це питання стало одним із найбільш актуальних. Набагато важливіше зосередитися на питаннях завершення війни та гарантуванні безпеки, — наголосив президент.

Зеленський додав, що рішення про призначення ускладнюють внутрішні організаційні моменти.

Йдеться про те, хто і з якої інституції може бути призначений, а також як буде працювати структура Офісу.

Крім того, є відкриті вакансії у Кабінеті міністрів, зокрема міністрів енергетики та юстиції, які теж потребують швидкого заповнення.

— Якщо зараз я заберу когось із чинних урядовців на посаду керівника Офісу, їхнє місце залишиться вакантним, і підбір нових кандидатур може зайняти тижні. Я не хочу дестабілізувати Кабінет міністрів, — пояснив президент.

Раніше президент називав потенційних претендентів на посаду керівника Офісу президента.

Серед них: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Попередній керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку 28 листопада.

Того ж дня на сайті Офісу президента з’явився указ №868/2025 про відставку Андрія Єрмака із підписом Володимира Зеленського.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.