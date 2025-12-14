Зеленський доручив Раді опрацювати варіанти можливого проведення виборів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не тримається за посаду та не боїться виборчого процесу.
Про український лідер заявив у розмові з журналістами 14 грудня.
Зеленський про вибори в Україні
За його Володимира Зеленського, питання можливих виборів обговорюється відповідально і з урахуванням безпекових ризиків, зокрема у діалозі з міжнародними партнерами.
Глава держави наголосив, що під час контактів із союзниками порушував тему гарантування безпеки виборчого процесу в умовах війни.
Водночас він доручив народним депутатам напрацювати можливі сценарії на випадок, якщо обставини дозволять провести вибори вже найближчим часом.
— Я не тримаюся за крісло. Я також попросив депутатів підготувати варіанти на випадок, якщо ситуація розвиватиметься саме так. Найближчим часом вони мають опрацювати рішення щодо можливого проведення виборів, — зазначив Зеленський.
Раніше президент України прокоментував заклики президента США Дональда Трампа щодо необхідності проведення виборів в Україні.
— Я завжди готовий до виборів, — наголосив глава держави, відповідаючи на заяви Трампа.
Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно висловив думку, що українська влада нібито використовує війну як привід для відтермінування виборів, і заявив про важливість запуску виборчого процесу.
У відповідь Зеленський наголосив, що Україна відкрита до виборів , але ключовим чинником залишається безпека громадян і можливість провести голосування чесно та демократично.