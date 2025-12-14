Президент України Володимир Зеленський заявив, що не тримається за посаду та не боїться виборчого процесу.

Про український лідер заявив у розмові з журналістами 14 грудня.

Зеленський про вибори в Україні

За його Володимира Зеленського, питання можливих виборів обговорюється відповідально і з урахуванням безпекових ризиків, зокрема у діалозі з міжнародними партнерами.

Глава держави наголосив, що під час контактів із союзниками порушував тему гарантування безпеки виборчого процесу в умовах війни.

Водночас він доручив народним депутатам напрацювати можливі сценарії на випадок, якщо обставини дозволять провести вибори вже найближчим часом.

— Я не тримаюся за крісло. Я також попросив депутатів підготувати варіанти на випадок, якщо ситуація розвиватиметься саме так. Найближчим часом вони мають опрацювати рішення щодо можливого проведення виборів, — зазначив Зеленський.

Раніше президент України прокоментував заклики президента США Дональда Трампа щодо необхідності проведення виборів в Україні.

— Я завжди готовий до виборів, — наголосив глава держави, відповідаючи на заяви Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно висловив думку, що українська влада нібито використовує війну як привід для відтермінування виборів, і заявив про важливість запуску виборчого процесу.

У відповідь Зеленський наголосив, що Україна відкрита до виборів , але ключовим чинником залишається безпека громадян і можливість провести голосування чесно та демократично.

