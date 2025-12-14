Лише за один тиждень Росія здійснила масований повітряний терор проти України, застосувавши понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб та 46 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну цього тижня

Зеленський наголосив, що такими ударами ворог свідомо затягує війну та намагається завдати максимальних втрат цивільному населенню й інфраструктурі.

За словами глави держави, найбільших ударів зазнала енергетична система країни.

Внаслідок обстрілів сотні тисяч родин залишаються без електропостачання у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернігівській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях.

З учорашнього дня всі служби — енергетики, рятувальники та комунальні підприємства — працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити постачання світла, тепла та води.

Попри складну ситуацію, відновлювальні роботи тривають безперервно.

Водночас президент повідомив, що під час чергових нічних атак є поранені серед мирного населення.

Зеленський подякував усім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів, та зауважив, що Україна паралельно продовжує дипломатичні зусилля задля досягнення справедливого миру.

— Україні потрібен мир на гідних умовах, і ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає, – написав Зеленський.

Найближчі дні, за його словами, будуть насичені переговорами з партнерами, від яких Україна очікує подальшої підтримки.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 грудня ворог масовано атакував Одеську область ударними БпЛА.

У регіоні зафіксовані пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Також зранку 14 грудня пролунали вибухи у Запоріжжі. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста.

Унаслідок атаки пошкоджено будівлю супермаркету, житлові будинки, автомобілі.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких дитина та співробітник ДСНС.

