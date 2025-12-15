Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 15 грудня 2025 – ситуація на фронті
Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.
Окупанти завдали завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби.
Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 391-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
