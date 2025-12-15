Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Окупанти завдали завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби.

Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 391-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

