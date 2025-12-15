У Берліні стартував другий раунд переговорів між українською та американською делегаціями про мир.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в українській делегації.

Переговори з американською делегацією

Зазначається, що у Берліні зустрілися президент України Володимир Зеленський зі своєю делегацією з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Перший раунд переговорів пройшов у неділю, 14 грудня.

