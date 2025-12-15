Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
У Берліні стартував другий раунд переговорів між делегаціями України та США
У Берліні стартував другий раунд переговорів між українською та американською делегаціями про мир.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в українській делегації.
Переговори з американською делегацією
Зазначається, що у Берліні зустрілися президент України Володимир Зеленський зі своєю делегацією з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Зараз дивляться
Перший раунд переговорів пройшов у неділю, 14 грудня.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.