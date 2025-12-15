У Росії повідомили про зрив запуску ракети-носія Протон-М, який був запланований на 15 грудня з космодрому Байконур.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зрив запуску Протон-М в Росії: що відомо

За даними російських джерел, причиною стала “локальна невідповідність” у розгінному блоці.

Хоча аварії та технічні проблеми трапляються й у нових чи експериментальних проєктах, ракета Протон-М експлуатується ще з часів СРСР і десятиліттями вважалася надійною “робочою конячкою” російської космонавтики.

Як зазначають у ЦПД, саме через це інцидент набуває особливого значення і логічно вписується у загальну картину проблем галузі.

Раніше аварія під час запуску космічного корабля Союз, яка пошкодила стартовий майданчик, вже показала вразливість ключової інфраструктури Байконура.

Російська пропаганда намагається пояснити невдачі “окремими недоліками”, проте, за даними ЦПД, ці події свідчать про системну деградацію всієї космічної галузі.

Війна, що поглинає ресурси, та міжнародні санкції значно підривають здатність Росії підтримувати статус великої космічної держави.

