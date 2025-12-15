Всупереч поширеному уявленню, статуси ветеран війни та учасник бойових дій не є синонімами. Це різні правові категорії, кожна з яких має власне визначення в законодавстві та передбачає різний обсяг державних гарантій і пільг.

Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, яка різниця між учасником бойових дій та учасником війни.

Учасник бойових дій та учасник війни: різниця

Обидва поняття розшифровуються в законі України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Відповідно до цього закону УБД та УВ належать до ветеранів війни, тобто вони захищали Україну або брали безпосередню участь у бойових діях.

– У розділі II статті 5 Закону учасниками бойових дій вважаються особи, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань для захисту Батьківщини, – зазначають юристи.

Водночас стаття 5 цього ж закону визначає, хто саме вважається учасником бойових дій. До цієї категорії належать особи, які безпосередньо виконували бойові завдання із захисту держави у складі військових формувань:

йдеться про службу в підрозділах, з’єднаннях;

об’єднаннях усіх видів і родів військ Збройних Сил України;

діючої армії або флоту, а також про участь у партизанських загонах;

підпіллі та інших воєнізованих формуваннях.

Важливо, що така участь могла мати місце як у воєнний, так і в мирний час.

До учасників бойових дій, зокрема, належать військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, добровольці Сил територіальної оборони, військовослужбовці військових прокуратур, працівники поліції, а також особи рядового й начальницького складу та військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Отже, кожен учасник бойових дій є ветераном війни, але не кожен ветеран війни має статус учасника бойових дій. Саме ця відмінність має вирішальне значення при визначенні пільг, соціальних гарантій та державної підтримки.

Учасник УБД та учасник війни – різниця

Повний перелік учасників війни зазначений у статті 8 розділу II закону України про ветеранів.

Відповідно до цієї статті Закону, до учасників війни належать:

військовослужбовці, що проходили службу у збройних силах або міністерстві внутрішніх справ колишнього союзу РСР;

особи, які під час другої світової війни працювали в тилу, на підприємствах, радгоспах, на спорудженні рубежів оборони;

особи, що в період другої світової війни перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків до досягнення ними повноліття;

особи, які на контрактній основі направлялися на роботу в країни, де велися бойові дії, зокрема в Афганістан;

особи, які під час другої світової війни відбували покарання в місцях позбавлення волі, або були в засланні відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;

особи, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції та перебували безпосередньо у районі антитерористичної операції у період її проведення. Вони забезпечували національну безпеку і оборону, а також стримували збройну агресію Російської Федерації, яка відбувалася у Донецькій та Луганській областях.

– До учасників війни можуть належати люди, які не є військовими, не брали участь у бойових діях, не виконували бойових задач. А УБД – це особи, які брали безпосередню участь у бойових діях, – зазначають юристи.

Статус учасника війни надається відповідно до постанови Кабміну №739.

Різниця між цими двома категоріями полягає не лише у статусі, але й у пільгах. Особи з обох категорій отримують різні пільги, хоча деякі з них збігаються.

