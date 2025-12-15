Цього тижня Європейський Союз може ухвалити рішення, яке гарантуватиме фінансову допомогу Україні на наступні два роки, заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради міністрів ЄС з питань закордонних справ.

Фінансування для України

— За кілька днів під час засідання Європейської ради, де зберуться глави держав і урядів 27 країн ЄС, можуть ухвалити рішення, яке дозволить убезпечити Україну від будь-яких фінансових труднощів упродовж двох наступних років і поставити її у сильну позицію в період ведення мирних переговорів, — сказав Жан-Ноель Барро.

Він наголосив, що Україна демонструє неабияку готовність до прискорення мирних зусиль.

Сьогодні у Берліні триватимуть переговори між українцями, європейцями та американцями. Європейські країни у п’ятницю ухвалили важливе рішення — безстроково заморозити російські активи, допоки Росія не припинить війну та не виплатить репарації українцям.

— Сьогодні тут, у Брюсселі, ми також продовжимо запроваджувати санкції проти російських суб’єктів, які сприяють війні. Передусім проти дев’яти структур, відповідальних за обхід наших санкцій – так званого тіньового флоту, зокрема судноплавних компаній, які працюють або пов’язані з двома нафтовими компаніями – Лукойл та Роснефть, – заявив Жан-Ноель Барро.

За його словами, плануються санкції проти 12 “агентів російської дестабілізації в Європі”, відповідальних за кібератаки.

— Сьогодні ухвалять санкції проти Ксав’є Морo — франко-російського громадянина, який живе в Росії та є одним із рупорів кремлівської пропаганди в Європі. Також санкції зачеплять Джона Марка Дуґґана, відповідального за цифрові втручання в Європі і, зокрема, одного з організаторів кампанії, викритої французькою службою Viginium, — розповів Барро.

