Центри рекрутингу ЗСУ тепер зможуть самостійно вносити дані до реєстру призовників
- Верховна Рада розширила перелік суб'єктів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, додавши до нього центри рекрутингу ЗСУ.
- Це рішення усуває залежність рекрутингових центрів від ТЦК і дозволяє їм самостійно вносити дані військовозобов'язаних до реєстру.
Верховна Рада України розширила список суб’єктів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, додавши до нього центри рекрутингу ЗСУ.
Центри рекрутингу ЗСУ вестимуть реєстр призовників
Законопроєкт №14238 про внесення зміни до статті 5 закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів підтримали 282 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради.
Згідно з документом, передбачається включення до Реєстру центрів рекрутингу Збройних Сил України.
– Це дозволить їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом та забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин. Закон підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів, – наголошують у Верховній Раді.
Раніше Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів вели лише Міністерство оборони, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), а також структури Служби безпеки України та розвідувальних органів.
Як пояснив ініціатор законопроєкту та народний депутат Олександр Федієнко, ухвалення цього законопроєкту прибрало залежність центрів рекрутингу ЗСУ від ТЦК і СП.
За його словами, тепер військовозобов’язані, які звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ, більше не мають звертатися до центрів комплектування. Наразі рекрутингові центри отримали право самостійно вносити їх до реєстру.