Верховна Рада України розширила список суб’єктів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, додавши до нього центри рекрутингу ЗСУ.

Центри рекрутингу ЗСУ вестимуть реєстр призовників

Законопроєкт №14238 про внесення зміни до статті 5 закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів підтримали 282 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради.

Згідно з документом, передбачається включення до Реєстру центрів рекрутингу Збройних Сил України.

– Це дозволить їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом та забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин. Закон підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів, – наголошують у Верховній Раді.

Раніше Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів вели лише Міністерство оборони, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), а також структури Служби безпеки України та розвідувальних органів.

Як пояснив ініціатор законопроєкту та народний депутат Олександр Федієнко, ухвалення цього законопроєкту прибрало залежність центрів рекрутингу ЗСУ від ТЦК і СП.

За його словами, тепер військовозобов’язані, які звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ, більше не мають звертатися до центрів комплектування. Наразі рекрутингові центри отримали право самостійно вносити їх до реєстру.

