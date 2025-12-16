Російська армія просунулася у Бахмутському районі Донецької області, зокрема, окупувала село Серебрянка. Також частково окуповані Сіверськ та село Переїзне.

Про це повідомив OSINT-проєкт DeepState увечері у вівторок, 16 грудня.

Росіяни просунулися на Донеччині

Російські військові окупували село Серебрянка та здійснили просування поблизу сіл Дронівка та Свято-Покровське.

Ворог також просунувся у місті Сіверськ Сіверської міської громади, у селах Званівка та Переїзне Званівської сільської територіальної громади та селі Пазено Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області.

При цьому Сіверськ і Переїзне відзначені як частково окуповані та частково знаходяться у “сірій” зоні.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем російських окупантів у Бахмутському районі збільшилася на 44,97 км², тоді як площа “сірої” зони зменшилася на 36,22 км².

У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 зазначалося:

– На Слов’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено, два боєзіткнення тривають.

При цьому про окупацію Серебрянки не повідомлялося.

Нагадаємо, минулого тижня темпи просування ворога складали в середньому 11,8 км² на добу, “сіра зона” зменшувалася щодня в середньому на 3,6 км², за даними мап OSINT-проєкту DeepState.

Загалом у листопаді ворог окупував 505 км² української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.

