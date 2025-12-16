DeepState повідомляє про просування ворога на Донеччині, Генштаб не підтверджує
- Російські війська окупували село Серебрянка та здійснили просування у районах Дронівки, Свято-Покровського, Сіверська, Званівки, Переїзного та Пазено в Донецькій області.
- Сіверськ і Переїзне частково окуповані та частково перебувають у "сірій" зоні. Площа територій під контролем окупантів у Бахмутському районі зросла на 44,97 км².
Російська армія просунулася у Бахмутському районі Донецької області, зокрема, окупувала село Серебрянка. Також частково окуповані Сіверськ та село Переїзне.
Про це повідомив OSINT-проєкт DeepState увечері у вівторок, 16 грудня.
Росіяни просунулися на Донеччині
Російські військові окупували село Серебрянка та здійснили просування поблизу сіл Дронівка та Свято-Покровське.
Ворог також просунувся у місті Сіверськ Сіверської міської громади, у селах Званівка та Переїзне Званівської сільської територіальної громади та селі Пазено Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області.
При цьому Сіверськ і Переїзне відзначені як частково окуповані та частково знаходяться у “сірій” зоні.
Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем російських окупантів у Бахмутському районі збільшилася на 44,97 км², тоді як площа “сірої” зони зменшилася на 36,22 км².
У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 зазначалося:
– На Слов’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено, два боєзіткнення тривають.
При цьому про окупацію Серебрянки не повідомлялося.
Нагадаємо, минулого тижня темпи просування ворога складали в середньому 11,8 км² на добу, “сіра зона” зменшувалася щодня в середньому на 3,6 км², за даними мап OSINT-проєкту DeepState.
Загалом у листопаді ворог окупував 505 км² української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.