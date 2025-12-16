У більшості регіонів України продовжать застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії протягом середи, 17 грудня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго ввечері 16 грудня.

Відключення світла по Україні 17 грудня

За інформацією Укренерго, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та обмеження потужності (для промислових споживачів).

У компанії зазначають, що заходи з обмеження споживання електроенергії, які зараз застосовуються, є вимушеним кроком, спричиненим масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Графік відключення світла в Київській області

На середу, 17 грудня, компанія ДТЕК розробила та опублікувала графіки обмеження подачі електроенергії для споживачів на території Київської області.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі є вкрай динамічною та може швидко змінитися, тому для отримання актуальної інформації про час та обсяги відключень за конкретною адресою необхідно перевіряти офіційні ресурси обленерго.

Коли подача електроенергії відновлюється, зазначають у компанії, згідно з оприлюдненим графіком, важливо для стабільності системи споживати її максимально ощадливо.

