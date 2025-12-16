Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 16 грудня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.
Таку інформацію опублікували у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 15 грудня.
Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 391-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
