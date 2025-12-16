За минулу добу на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Таку інформацію опублікували у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 15 грудня.

Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 391-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.