На вихідних чи трохи пізніше: Зеленський про наступний раунд переговорів зі США
- Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна делегація вирушить до США наприкінці поточного або на початку наступного тижня для роботи над планом припинення війни.
- За його словами, візит відбудеться після того, як американська сторона, отримавши узгоджені з Україною та Європою позиції, проведе консультації з Росією.
Українська переговорна делегація відвідає США наприкінці цього або на початку наступного тижня, щоб продовжити роботу над планом припинення війни. Цей візит відбудеться після того, як американська сторона обговорить з Росією позиції, напрацьовані спільно з Україною та європейськими країнами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній з прем’єр-міністром Нідерландів пресконференції за підсумками переговорів у Берліні.
Зеленський про план припинення війни
За словами глави держави, після дводенної роботи є відповідні напрацювання.
Він розповів, що американські партнери вчора отримали європейську реакцію. Президент припустив, що тепер американська команда контактуватиме з російською стороною.
Як зазначив Зеленський, після цього вже відбудеться зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп.
– Я думаю, що найближчими днями. Може, на вихідних, може, трішечки пізніше. Сподіватимемося, що чим раніше, тим краще, – сказав він.
Володимир Зеленський розповів, що переговори між Україною та США відбудуться у Маямі.
Як пояснив президент, він не буде там присутнім, проте будуть переговорні групи. Він припустив, що обговорюватимуть декілька документів, зокрема гарантії безпеки, економічне відновлення та 20 пунктів рамкової угоди.
Учора, 15 грудня, у Берліні відбулося декілька раундів переговорів, присвячених п’яти документам про завершення війни. Частина цих документів стосується гарантій безпеки, а інша – повоєнного відновлення.