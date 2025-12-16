Українська переговорна делегація відвідає США наприкінці цього або на початку наступного тижня, щоб продовжити роботу над планом припинення війни. Цей візит відбудеться після того, як американська сторона обговорить з Росією позиції, напрацьовані спільно з Україною та європейськими країнами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній з прем’єр-міністром Нідерландів пресконференції за підсумками переговорів у Берліні.

Зеленський про план припинення війни

За словами глави держави, після дводенної роботи є відповідні напрацювання.

Зараз дивляться

Він розповів, що американські партнери вчора отримали європейську реакцію. Президент припустив, що тепер американська команда контактуватиме з російською стороною.

Як зазначив Зеленський, після цього вже відбудеться зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп.

– Я думаю, що найближчими днями. Може, на вихідних, може, трішечки пізніше. Сподіватимемося, що чим раніше, тим краще, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що переговори між Україною та США відбудуться у Маямі.

Як пояснив президент, він не буде там присутнім, проте будуть переговорні групи. Він припустив, що обговорюватимуть декілька документів, зокрема гарантії безпеки, економічне відновлення та 20 пунктів рамкової угоди.

Учора, 15 грудня, у Берліні відбулося декілька раундів переговорів, присвячених п’яти документам про завершення війни. Частина цих документів стосується гарантій безпеки, а інша – повоєнного відновлення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.