Збройні сили України уразили РСЗВ БМ-27 Ураган та особовий склад російських військ у Донецькій області.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ, опублікувавши відеозапис із зафіксованим ураженням.

Удар по РСЗВ Ураган і окупантах у Донецькій області

Як розповіли у ССО ЗСУ, в ніч на 16 грудня вдалося успішно уразити ворожі цілі на тимчасово окупованій території в Донецькій області з використанням ударних безпілотників FP-2.

– Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій для підриву наступальних спроможностей російської армії, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Сил спеціальних операцій, у населеному пункті Благодатне ЗСУ відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 Ураган та місцю розташування екіпажів зазначених систем.

Водночас у районі Покровська Донецької області ССО Збройних сил України уразили місце накопичення особового складу російських військ.

Фото: ССО ЗСУ

