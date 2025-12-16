ЗСУ уразили РСЗВ Ураган у Благодатному і скупчення ворога біля Покровська
- Сили спеціальних операцій ЗСУ успішно уразили російські військові об'єкти на тимчасово окупованій частині Донецької області, використовуючи ударні дрони FP-2.
- Удари прийшли по РСЗВ БМ-27 Ураган у Благодатному та місцю накопичення особового складу окупантів поблизу Покровська.
Збройні сили України уразили РСЗВ БМ-27 Ураган та особовий склад російських військ у Донецькій області.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ, опублікувавши відеозапис із зафіксованим ураженням.
Удар по РСЗВ Ураган і окупантах у Донецькій області
Як розповіли у ССО ЗСУ, в ніч на 16 грудня вдалося успішно уразити ворожі цілі на тимчасово окупованій території в Донецькій області з використанням ударних безпілотників FP-2.
– Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій для підриву наступальних спроможностей російської армії, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Сил спеціальних операцій, у населеному пункті Благодатне ЗСУ відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 Ураган та місцю розташування екіпажів зазначених систем.
Водночас у районі Покровська Донецької області ССО Збройних сил України уразили місце накопичення особового складу російських військ.
Фото: ССО ЗСУ