У Міністерстві розвитку громад і територій України спростували інформацію, поширену в медіа, про нібито плани запровадження в Україні нового податку на відновлення після завершення бойових дій.

Перша заступниця міністра Альона Шкрум заявила, що її висловлювання були неправильно інтерпретовані, питання запровадження податку на відбудову взагалі не стоїть.

– Інформація, що зʼявилась в ЗМІ про можливе запровадження такого податку є неправильною інтерпретацією публічної дискусії щодо фінансування відновлення країни. На цьому наголосила перша заступниця Міністра Альона Шкрум, – повідомили у Мінрозвитку.

У відомстві пояснили, що податки, які наразі сплачують громадяни України, насамперед спрямовуються на забезпечення оборони та безпеки держави.

Запровадження будь-якого додаткового податкового навантаження на населення з метою фінансування відбудови країни на цей момент не розглядається.

– Водночас відновлення України дійсно потребує значних ресурсів. Позиція держави залишається незмінною: платити за зруйновані міста і громади має насамперед Росія як держава-агресор, – наголосили у Мінрозвитку.

Альона Шкрум зазначила, що процес відновлення триває вже зараз, Мінрозвитку працює над залученням коштів передусім через механізми міжнародної допомоги, грантів та пільгового кредитування.

Крім того, опрацьовується питання створення Фонду відновлення, який має забезпечити швидше акумулювання фінансових ресурсів та прозоре їх використання.

– В інтервʼю Forbes Ukraine я навела приклад, що окремі країни вводили для цього спеціальний податок. Після катаклізмів. Але так само й сказала, що це не наш варіант. Про це говорить логіка, здоровий глузд та базовий принцип справедливості, – написала Шкрум у Facebook.

Нагадаємо, в інтерв’ю Forbes Ukraine, опублікованому 16 грудня, Альона Шкрум розповідала про плани Міністерства розвитку громад і територій запустити Фонд відновлення України та навела приклад Японії.

Зазначалося, що у перспективі він наповнюватиметься від окремого податку.

