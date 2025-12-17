Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 255 бойових зіткнень, російські окупанти завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих бомб.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 15 бойових зіткнень. Загарбники завдали трьох авіаударів, скинувши вісім керованих бомб, та здійснили 102 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025

Зараз дивляться

 

Фото: 82 ОДШБр/Генштаб

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаКарта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.