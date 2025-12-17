Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Карта бойових дій на 17 грудня 2025 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 255 бойових зіткнень, російські окупанти завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих бомб.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 15 бойових зіткнень. Загарбники завдали трьох авіаударів, скинувши вісім керованих бомб, та здійснили 102 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.
Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025
Фото: 82 ОДШБр/Генштаб
Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
