Загалом минулої доби на фронті зафіксовано 278 бойових зіткнень. Росіяни завдали авіаційних ударів по Іванівці Дніпропетровської області; Воздвижівці, Залізничному, Тернуватому, Зорівці, Новому Полю, Гуляйполю Запорізької області.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи в Києві та області 16 грудня

Пізно ввечері пролунали вибухи в Києві та Київській області. За словами мера Віталія Кличка на Оболоні працювали сили ППО.

У Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі зафіксували ворожі безпілотники.

Про наслідки атаки не повідомлялося.

Атака на Херсон

Учора близько 21:30 ворожий дрон атакував Дніпровський район Херсона. Постраждали двоє чоловіків 37 та 38 років. Вони у лікарні.

У чоловіків — мінно-вибухові травми та уламкові поранення. У 37-річного чоловіка ще й відкритий перелом лівої ноги.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населених пункти Херсонської громади: Херсон, Антонівка, Комишани, Зеленівка.

Нові санкції за купівлю російської нафти

Американські сенатори з Республіканської та Демократичної партій внесли до Сенату законопроєкт Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, який передбачає накладення санкцій за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із Росії.

Зазначається, що купівля країнами російської нафти продовжує фінансувати війну проти України. А тому країни та компанії, які сприяють продажу нафти з Росії, мають розуміти, що ризикують втратити доступу до фінансової системи США.

ДТП з українцями у Словаччині

У ніч проти 16 грудня неподалік Братислави сталася ДТП. Автобус, у якому були пасажири з України, з’їхав з проїжджої частини та перекинувся.

За даними МЗС України, в автобусі перебувало 12 громадян України – двоє водіїв та десять пасажирів. Двох пасажирок госпіталізували із легкими тілесними ушкодженнями. Інші пасажири не потребували медичної допомоги.

На Кубані близько 13 тисяч людей без електрики

У Слов’янському районі Кубані ударні дрони пошкодили дві високовольтні лінії електропередачі. В результаті без світла залишилося близько 38,8 тис. осіб.

Для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на місце оперативно виїхали п’ять аварійних бригад. Наразі без електрики залишаються 12,7 тис. осіб, повідомили в Оперативному штабі Краснодарського краю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.

