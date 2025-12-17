Удар українського підводного дрона Sub Sea Baby, здійснений СБУ, став не просто першим у світі успішним випадком атаки підводного дрона на субмарину. Це також важливий крок у поступовому послабленні військової присутності РФ у Чорному морі.

Під час спільної операції СБУ та Військово-морських сил України підводний дрон Sub Sea Baby успішно уразив російський підводний човен проєкту 636.3 Варшавянка в бухті Новоросійська. За офіційною інформацією, субмарина зазнала серйозних пошкоджень і фактично втратила боєздатність.

Підводні човни Чорноморського флоту РФ – скільки залишилося

Цей епізод став історичним ще й тому, що атака одразу дала результат. На оприлюдненому відео чітко видно вибух у районі кормової частини човна, який перебував під водою. Ймовірно, було пошкоджено гвинти, вал, кермові системи та інші ключові механізми підводного човна.

Успішне ураження ще однієї Варшавянки має й стратегічне значення. Станом на початок повномасштабного вторгнення в Чорному морі перебували чотири такі субмарини: Ростов-на-Дону, Краснодар, Великий Новгород та Колпино. Наразі щонайменше половина з них перебуває у небоєздатному стані, інформують аналітики Defence Express.

Яка саме з трьох російських субмарин класу 636.3 була уражена цього разу, наразі не уточнюється. Проте зараз у боєздатному стані у РФ в Чорному морі залишилося не більше двох таких човнів. Це означає також втрату ще одного носія крилатих ракет Калібр.

Формально у складі флоту РФ залишається ще підводний човен проєкту Палтус – Б-871 Алроса. Однак він не є носієм ракет Калібр, а його реальна придатність до участі у війні викликає серйозні сумніви.

