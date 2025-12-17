США готують нову хвилю санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву в разі, якщо президент Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

США готують нові санкції проти РФ

За словами співрозмовників, США розглядають такі варіанти, як запровадження обмежень проти суден так званого тіньового флоту – танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти.

Санкції також можуть бути запроваджені проти трейдерів, що сприяють здійсненню цих операцій.

Деякі з джерел зазначили, що нові заходи можуть бути оголошені вже цього тижня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня.

– Президент Трамп – президент миру, і я знову наголошую, що під його керівництвом Америка й надалі надаватиме пріоритет припиненню війни в Україні, – написав він у мережі X після зустрічі.

Співрозмовники застерегли, що остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Кремль знає про те, що деякі американські посадовці розмірковують над планами запровадження нових санкцій проти Росії, заявив журналістам у середу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє агентство Інтерфакс.

– Очевидно, що будь-які санкції є шкідливими для процесу відновлення відносин, – сказав він.

Падіння цін на нафту на тлі санкцій

Після цих новин ціни на нафту короткочасно зросли. Ф’ючерси на Brent подорожчали на 70 центів за барель – до максимуму $60,33, після чого частково втратили зростання.

Низка санкцій, запроваджених проти Росії після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році, досі не вплинула на рішення Путіна.

Водночас заходи, спрямовані проти російських нафтових гігантів і торгівлі, призвели до падіння цін на нафту до найнижчих рівнів від початку вторгнення, що створило значний тиск на й без того проблемну економіку країни.

Обговорення подальших обмежувальних заходів відбуваються на тлі того, що цього тижня американські та українські переговорники досягли певного прогресу щодо умов потенційної мирної угоди.

Що відомо про мирні переговори

Спецпосланець США Стів Віткофф перебував у Берліні протягом двох днів переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо останніх пропозицій.

Американські, українські та європейські посадовці відзначили суттєвий прогрес у питанні пакета гарантій за підтримки США, покликаних забезпечити післявоєнну безпеку Києва.

Однак, за словами співрозмовників, залишаються спірні питання щодо майбутнього статусу територій на сході України, використання заморожених активів Центробанку РФ та управління Запорізькою АЕС.

Київ також хоче отримати в письмовому вигляді чітке визначення того, що саме робитимуть його союзники у разі повторного вторгнення Росії в Україну.

Росія вимагає, щоб Україна поступилася районами Донбасу, до якого входять Донецька та Луганська області, які війська та підконтрольні Путіну формування намагалися й не змогли повністю окупувати з 2014 року.

У пропозиціях США йшлося про перетворення неокупованої частини на демілітаризовану або вільну економічну зону під спеціальним управлінням.

Незрозуміло, чи буде ця територія де-факто визнана російською в межах таких планів і які, якщо взагалі якісь, поступки Москва готова запропонувати у відповідь.

Київ та багато його союзників скептично ставляться до перспективи поступки територіями Росії та виведення військ із районів, критично важливих для оборони України.

Заморожені активи РФ

Американські посадовці також розглядають заморожені російські активи як частину будь-якої майбутньої мирної домовленості, зазначили деякі зі співрозмовників, тоді як європейські лідери мають ухвалити рішення пізніше цього тижня щодо можливого використання заморожених активів для надання військової та економічної допомоги Україні.

Москва різко відреагувала на таку перспективу, що, за словами співрозмовників, свідчить про намагання завадити реалізації цього кроку та прагнення домогтися пом’якшення санкцій для своєї дедалі слабшої економіки.

Оскільки переговори обтяжені складними питаннями територій і гарантій безпеки, увага зміщується до реакції Путіна, при цьому наразі майже немає ознак того, що він готовий припинити атаки або змінити свої цілі.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков цього тижня заявив, що він “дуже впевнений” у наближенні завершення війни.

В інтерв’ю ABC News він сказав, що територіальні вимоги Москви залишаються незмінними, і виключив розміщення військ НАТО в Україні в межах мирної угоди.

– Я майже впевнений, що ми на порозі розв’язання цієї жахливої кризи. Ми готові укласти угоду, як казав президент Трамп, і я сподіваюся, що це станеться швидше, а не пізніше, – сказав Рябков.

