США повідомили про тимчасове припинення дії санкцій проти кількох великих російських банків, які беруть участь у проєктах цивільної ядерної енергетики.

США тимчасово призупинили санкції проти низки банків РФ

Як проінформували у Міністерстві фінансів США, санкції проти низки банків РФ будуть тимчасово призупинені.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити операції з рядом російських банків до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов’язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 2024 року.

Зараз дивляться

Таким чином, США дозволили виконувати операцію з такими банками як Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк Відкриття, Росбанк, банк Зеніт, Банк Санкт-Петербург, Національний кліринговий центр, Центробанк РФ та іншими.

Крім того, ліцензія поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше. Дозвіл стосується лише операцій для підтримки цивільної ядерної енергетики, інші фінансові операції залишаються під санкціями.

До речі, раніше видання Bloomberg писало, що США готують нові санкції проти РФ, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.