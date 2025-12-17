Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає окремі держави Європейського Союзу утриматися від підтримки ідеї використання близько 210 млрд євро заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Трамп виступає проти передачі Україні заморожених активів РФ

Через відсутність спільної позиції в ЄС нині розглядають альтернативні механізми підтримки, зокрема кредитні інструменти або двосторонні фінансові домовленості.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, представники команди Трампа напряму контактували з низкою урядів ЄС.

Насамперед тими, які у Вашингтоні вважають дружніми, переконуючи їх не підтримувати використання російських активів як джерела фінансування України.

У результаті до групи скептиків долучилися Італія, Болгарія, Мальта та Чехія, що ще більше ускладнило досягнення компромісу.

Офіційно заперечення пояснюють ризиками для платників податків і можливими судовими позовами з боку Росії.

Особливо стриману позицію займає Бельгія, де зосереджена значна частина заморожених активів РФ у Європі. Брюссель остерігається, що у разі програшу в судах фінансова відповідальність ляже саме на бельгійську державу.

Водночас, за словами європейських посадовців, проблема виходить далеко за межі юридичних ризиків.

– Вони хочуть зробити нас слабкими, – визнав один із високопоставлених чиновників ЄС, коментуючи дії адміністрації Трампа.

На його думку, Вашингтон намагається розколоти Європу та зменшити її здатність самостійно ухвалювати рішення у сфері безпеки.

Вже наступного року Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету понад 70 млрд євро.

За відсутності стабільних фінансових надходжень держава буде змушена скорочувати витрати, що безпосередньо вплине як на оборонний сектор, так і на соціальні програми.

Європейські лідери визнають, що зрив домовленостей щодо російських активів може мати критичні наслідки не лише для України, а й для самого Євросоюзу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що нездатність ухвалити рішення продемонструє слабкість Європи у вирішальний історичний момент.

Ситуацію додатково ускладнюють повідомлення про можливий мирний план, який, за витоками, можуть узгоджувати Білий дім і Кремль.

Згідно з цією інформацією, США розглядають варіант спрямування частини заморожених активів РФ на відновлення України, але під американським контролем.

Такий підхід суперечить позиції Франції та низки інших країн ЄС, які наполягають, що кошти мають використовуватися насамперед для потреб України та європейських оборонних програм без зовнішнього тиску.

На тлі глухого кута в переговорах у Брюсселі дедалі частіше лунають пропозиції ухвалити рішення кваліфікованою більшістю голосів, оминаючи опір окремих держав.

Водночас дипломати визнають, що такий крок може остаточно підірвати й без того крихку єдність ЄС і спровокувати глибоку політичну кризу всередині блоку.

