Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує членів Кабінету міністрів звітувати про виконану роботу перед звільненням.

Міністри звітуватимуть перед звільненням

Рішення підтримали 285 народних депутатів під час засідання 17 грудня.

– Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України, реєстр. №3195, – повідомили на сайті ВР.

Проєкт закону, що пройшов друге читання та ухвалений у цілому, вносить зміни до законодавства щодо призначення та звільнення членів уряду.

Документ визначає порядок припинення повноважень міністрів та обов’язки щодо звітування.

– Тепер члени уряду зобов’язані звітувати про свою роботу при звільненні – на засіданні комітету та на пленарному засіданні. Письмовий звіт стає обов’язковою умовою для подання заяви про відставку, – йдеться в повідомленні.

При поданні заяви про відставку член уряду зобов’язаний додати письмовий звіт про свою діяльність.

Крім того, зміни передбачають обов’язкову зустріч кандидата на призначення до Кабміну з усіма фракціями та групами парламенту для обговорення його програми дій.

