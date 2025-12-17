Верховна Рада зобов’язала міністрів звітувати про роботу перед відставкою
- Рада підтримала закон, що змінює порядок призначення та звільнення членів Кабміну.
- Перед відставкою міністри мають особисто звітувати про виконану роботу.
- Запроваджено додаткові вимоги до кандидатів на посади в уряді.
Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує членів Кабінету міністрів звітувати про виконану роботу перед звільненням.
Міністри звітуватимуть перед звільненням
Рішення підтримали 285 народних депутатів під час засідання 17 грудня.
– Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України, реєстр. №3195, – повідомили на сайті ВР.
Проєкт закону, що пройшов друге читання та ухвалений у цілому, вносить зміни до законодавства щодо призначення та звільнення членів уряду.
Документ визначає порядок припинення повноважень міністрів та обов’язки щодо звітування.
– Тепер члени уряду зобов’язані звітувати про свою роботу при звільненні – на засіданні комітету та на пленарному засіданні. Письмовий звіт стає обов’язковою умовою для подання заяви про відставку, – йдеться в повідомленні.
При поданні заяви про відставку член уряду зобов’язаний додати письмовий звіт про свою діяльність.
Крім того, зміни передбачають обов’язкову зустріч кандидата на призначення до Кабміну з усіма фракціями та групами парламенту для обговорення його програми дій.
