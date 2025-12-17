У четвер будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії у більшості регіонів України.

Відключення світла по Україні 18 грудня

– Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.

В енергетичній компанії зазначають, що причина запровадження графіків – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – додали в Укренерго.

Графік відключення світла в Київській області

На четвер, 18 грудня компанія ДТЕК розробила та опублікувала графіки обмеження подачі електроенергії для споживачів на території Київської області.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки погодинних відключень світла для Дніпропетровської області, що діятимуть 18 грудня.

Нагадаємо, вчора прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що за результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури була виявлена можливість вивільнення щонайменше 800 МВт електричної потужності.

За її словами, тому тривалість графіків відключення світла для споживачів скоротиться.

9 грудня стало відомо, що обласним військовим адміністраціям доручено переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури, щоб переспрямувати виділене для них електропостачання на побутових споживачів.

