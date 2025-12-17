У ЄС зосереджені виключно на підготовці репараційного кредиту для України на основі заморожених активів РФ, водночас альтернативні сценарії фінансування Києва наразі не розглядаються.

Каллас про репараційний кредит для України

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час спілкування з українськими журналістами заявила, що дотримується позиції зосередження на плані А.

– Тому що щойно ви починаєте говорити про план Б, насправді саме план Б і реалізується. Саме тому зараз уся робота ведеться над планом А, і ми навіть не заходимо в обговорення інших варіантів, – сказала Каллас.

Вона зазначила, що основні побоювання Бельгії стосуються розподілу ризиків і фінансового навантаження у разі запуску репараційного механізму. Зокрема, на думку Каллас, саме європейський підхід здатен зняти ці ризики.

– Якщо вони побоюються тиску або їм не подобається рівень ризику, то насправді найкращим варіантом є європейський підхід, адже тоді Бельгія просто виконуватиме закон – Європейський Союз ухвалює закон, а Бельгія має його дотримуватися, – сказала вона.

Крім того, Каллас скептично оцінила можливі спроби РФ оскаржувати замороження активів через суди або арбітражі. Вона вважає, що подібні кроки спрямовані передусім на посилення страхів у Бельгії, де зосереджена значна частина російських активів:

– Йдеться ж не про російський арбітраж, тож постає питання, наскільки серйозно варто сприймати російські арбітражі в країні, яка не є державою верховенства права.

Вона наголосила, що в інших судах у країнах, де діє верховенство права, РФ не мала б успіху.

– Який суд вирішить, що після всіх цих руйнувань, які добре задокументовані і які є значно більшими за самі активи, Росії слід повернути ці активи без виплати репарацій? Мені дуже важко повірити, що існує такий суд, адже базовий принцип полягає в тому, що той, хто завдав шкоди, має її компенсувати, – сказала головна дипломатка ЄС.

На прохання прокоментувати інформацію у західних ЗСІ щодо зростання кількості країн, які висувають свої застереження щодо репараційної позики (зокрема, згадувались Італія, Болгарія, Мальта та Чехія), Каллас зауважила, що “держави, які не звикли до російських погроз, сприймають їх досить серйозно”.

– Завтра відбудуться ці дискусії, щоб почути від лідерів, у чому саме полягають їхні занепокоєння і як ми можемо ці занепокоєння подолати, щоб рухатися далі, – додала вона.

Нагадаємо, що репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 млрд євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених активів РФ. Їх загальний обсяг у Європі оцінюється приблизно у 210 млрд євро.

Завтра, 18 грудня, у Брюсселі зберуться лідери 27 країн-членів Євросоюзу, там порушать питання затвердження репараційної позики, як головного на порядку денного.

