Згідно з гарантіями, наданими Україні Сполученими Штатами та Європою, після припинення вогню миротворці в Україні можуть за певних обставин можуть чинити опір російським військам.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю громадському телеканалу ZDF.

Гарантії безпеки від Європи та США

Так, Фрідріх Мерц на запитання журналістів про можливі гарантії безпеки для України (після переговорів у понеділок у Берліні з президентом Володимиром Зеленським)відповів, що гаранти повинні будуть відбивати російські сили в разі порушення будь-яких умов перемир’я.

– Ми забезпечимо демілітаризовану зону між воюючими сторонами і, якщо бути дуже конкретним, ми також діятимемо проти російських вторгнень та атак, – сказав Мерц.

Він наголосив, що зобов’язання Америки захищати Україну під час перемир’я так, наче вона територія НАТО, – є новою значущою позицією для Сполучених Штатів.

Шанси на передання заморожених активів Україні

За словами Мерца, шанси на узгодження позиції щодо використання заморожених російських активів для фінансування України становлять 50:50. На думку німецького канцлера, Україна потребуватиме фінансування ще принаймні два роки, адже у першому кварталі 2026 року закінчиться поточний раунд європейського фінансування. Тож гроші з російських активів будуть дуже доречними.

— У всій Європі є застереження, і я добре розумію ці застереження. Але, якщо ми не діятимемо зараз і не ухвалимо рішення, щоб зупинити наступ російської армії, то коли ж ми це зробимо? — наголосив Мерц.

Джерело : Reuters

