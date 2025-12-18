У четвер, 18 грудня, під час виконання бойового завдання загинув екіпаж українського вертольота Мі-24.

Про це повідомила 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Загинув екіпаж вертольота Мі-24

– Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома, – йдеться у повідомленні.

У бригаді звернулися до всіх небайдужих із закликом долучитися до підтримки родин загиблих військовослужбовців.

Повідомляється, що збір відкрито для надання допомоги чотирьом родинам.

Усі кошти, зібрані в межах ініціативи, буде передано родинам після завершення збору.

Мі-24 – радянський ударний гелікоптер, створений конструкторським бюро Міль у 1960-х роках і прийнятий на озброєння у 1972 році.

Машина обладнана двома турбовальними двигунами, п’ятилопатевим несучим гвинтом і трилопатевим хвостовим гвинтом.

Конструктивні рішення дозволяють використовувати вертоліт як для вогневої підтримки, так і для транспортування десанту чисельністю до восьми осіб або перевезення вантажів.

Вертоліт здатний нести різноманітне озброєння – від кулеметів і гармат до некерованих та керованих ракет.

За роки експлуатації Мі-24 зазнав численних змін. Було створено багато модифікацій, зокрема модернізовані варіанти з покращеними двигунами, оновленими навігаційними системами та різними типами озброєння.

Нагадаємо, 8 грудня під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув пілот українського винищувача Су-27, підполковник Євгеній Іванов.

Він був старшим штурманом 39 бригади тактичної авіації.

