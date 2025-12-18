Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорення з США стосувалися лише президентських виборів, а питання проведення парламентських та місцевих виборів не розглядалося.

ПРо це він сказав відповідаючи на запитання журналістів у четвер 18 грудня.

Зеленський про вибори в Україні

– Сполучені Штати Америки робили запит на президентські вибори і я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Виборів в Раду і місцеві вибори ми не розглядали, – заявив Зеленський.

Президент також висловився щодо дистанційного голосування, підкресливши, що завжди підтримував онлайн-голосування, проте наразі немає консенсусу з Верховною Радою щодо цього формату.

– Я завжди підтримав і підіймав питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли, – зазначив Зеленський.

На уточнення щодо наявності напрацювань депутатів по законопроєкту про вибори президент додав: “Наскільки мені відомо, ще немає, але я всі сигнали їм передав”.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Верховна Рада України створить робочу групу при профільному комітеті для розробки законопроєкту щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Очолить робочу групу перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

