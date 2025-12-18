У п’ятницю, 19 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних вимкнень та графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє Укренерго.

Вимкнення світла в Україні 19 грудня

Причина продовження вимкнень світла – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Варто зазначити, що ситуація в енергосистемі України динамічна і може змінитися залежно від оперативного стану. Точний час та тривалість вимкнення світла за конкретними адресами слід перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

9 грудня стало відомо, що обласним військовим адміністраціям доручено переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури, щоб виділене для них електропостачання спрямувати на побутових споживачів.

Нагадаємо, що 13 листопада Росія дронами атакувала підстанцію в Арцизі на Одещині. Тоді пошкодження зазнав об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. На щастя, людей не зачепило.

ДТЕК показав, який вигляд має підстанція після масованих ударів Росії.

