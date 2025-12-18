Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 18 грудня: знищено 950 окупантів та 27 артсистем
Втрати ворога на 18 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 950 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 394-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,193 млн.
Втрати ворога на 18 грудня 2025 року
- особового складу / personnel – близько 1 193 300 (+950) осіб / persons
- танків / tanks – 11 432 (+5) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 758 (+0) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 35 232 (+27) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 573 (+2) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 263 (+1) од.
- літаків / aircraft – 432 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 91 716 (+330) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 70 480 (+119) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 027 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
