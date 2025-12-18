Президент України Володимир Зеленський назвав несправедливою пропозицію США щодо спільного використання Запорізької атомної електростанції, яка нині перебуває під російською окупацією.

Зеленський про поділ Запорізької АЕС

За словами Зеленського, американська сторона запропонувала варіант, за яким ЗАЕС мала б працювати у форматі спільного управління між США, Україною та Росією.

Президент наголосив, що така ідея є неприйнятною і не відповідає принципам справедливості.

— США запропонували, як вони вважають, компроміс: щоб станція існувала, працювала і в певних пропорціях ділилася на трьох. Я чітко сказав, що вважаю це несправедливим. І справа не лише в тому, що це наша станція — питань набагато більше, — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже вирушила до Сполучених Штатів для проведення переговорів і продовження роботи над проєктом угоди щодо припинення російсько-української війни.

За словами президента, переговори заплановані на п’ятницю та суботу, а американська сторона вже очікує на українську команду.

